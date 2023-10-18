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12:01, 18 октября 2023Экономика

Россиянам в рекламе начнут сообщать максимальную ставку по кредиту

ЦБ РФ: банки с 23 октября должны будут сообщать о полной стоимости кредита
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Запрет банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки вступает в силу 23 октября, напомнили в Банке России.

Кредиторам теперь нужно будет указывать в сообщениях не только минимальную, но и максимальную ставку. Обязательство касается всех видов рекламных сообщений.

Согласно нововведениям, кредитным организациям предстоит отображать полную информацию о стоимости кредита тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. Отмечается, что потребитель сразу сможет увидеть, какие дополнительные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить деньги по более выгодной ставке.

Закон об обязанности банков раскрывать заемщикам полную стоимость кредита подписал в июле 2023 года президент России Владимир Путин. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, мера необходима для того, чтобы заемщик понимал, какую нагрузку на себя принимает, когда берет кредит.

Помимо прочего законом о полной стоимости кредита предусмотрено создание кредитных банковских продуктов для россиян с рисками выше среднего, которым отказывают банки. По данным ЦБ, речь в частности может идти о клиентах с высокой долговой нагрузкой.

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    Дмитрий Воронин
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