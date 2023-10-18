Рыбаки Сахалина и Курил за неделю выловили почти три тысячи тонн лосося

За неделю рыбаки Сахалина и Курил добыли 2,9 тысячи тонн тихоокеанского лосося

За минувшую неделю рыбаки Сахалина и Курильских островов выловили 2,9 тысячи тонн тихоокеанского лосося. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по рыболовству Сахалинской области.

Также известно, что по состоянию на вторник, 17 октября, добыча предприятий региона составила 34 тысячи тонны горбуши, 30 тысяч тонн кеты, 1348 тонн нерки и почти 810 тонн кижуча. Общий вылов достиг 66 тысяч тонн рыбы.

Согласно данным ведомства, результаты вылова тихоокеанских лососей в Сахалинской области за текущий год демонстрируют рост в 1,4 раза по сравнению с 2021-м.

В августе сообщалось, что в Тигильском районе на севере Камчатки рыбаки спасли от смерти семью из пяти белух. Они несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели.