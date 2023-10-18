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15:08, 18 октября 2023Среда обитания

Европейские электростанции заподозрили в использовании рабского труда

Guardian: в Шотландии могли ставить солнечные батареи из трудовых лагерей Китая

Фото: Paul Hackett / Reuters

Государственная водоснабжающая компания Scottish Water признала, что на ее солнечных электростанциях могут использоваться компоненты, которые произвели узники китайских исправительно-трудовых лагерей. Об этом пишет The Guardian.

Изготовленные заключенными солнечные батареи могут быть установлены на 66 объектах по всей Шотландии. Среди них — крупная водоочистная станция, снабжающая питьевой водой 565 тысяч человек в районе Глазго. 8 448 солнечных панелей на станции в Восточном Данбартоншире, где очищается вода из озер Лох-Катрин и Лох-Ломонд, стоили компании пять миллионов фунтов стерлингов.

На 2021 год компания предоставляла услуги водоснабжения и водоотведения 2,56 миллиона шотландских домашних хозяйств и 152 806 коммерческим помещениям.

Впервые Scottish Water стало известно о происхождении таких батарей еще в 2021 году, но решение о поиске альтернативных поставщиков было принято лишь в начале 2023-го. Шотландская компания заявила, что запретит использование солнечных панелей китайского производства в своих будущих проектах и ужесточит свою политику в отношении современных форм рабства. Уже запущенные проекты, в которых задействованы такие батареи, компания, однако, приостанавливать не будет.

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Китай является крупнейшим в мире поставщиком солнечных панелей. Китайская фотоэлектрическая продукция занимает около 40 процентов мирового рынка. Сырьем для производства солнечных батарей служит поликремний. Его обработкой занимаются китайские заводы, обвиняемые в использовании рабского труда.

В 2021 году в ходе исследования Университета Шеффилд-Халлам были выявлены 90 китайских и международных компаний, куда поставлялась продукция узников трудлагерей. По подсчетам ученых, 45 процентов мирового объема поставок поликремния для солнечных батарей поступает из провинции Синьцзян. Там в лагерях перевоспитания содержатся до 2,6 миллиона этнических казахов, уйгуров и других мусульман. Сами того не зная, их продукцию закупали десятки британских государственных организаций, включая Министерство обороны.

Ранее Европейский центр конституционных прав и прав человека заподозрил немецкие компании — среди которых бренд Hugo Boss и ретейлер Lidl — в использовании рабского труда. Сам Китай не признает, что плохо обращается с уйгурскими мусульманами и принуждает их к работе на хлопковых плантациях.

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    Виктория Клабукова
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