В России подешевел бензин

Цены на бензин на СПбМТСБ снизились после четырех торговых сессий роста

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 18 октября, снизились оптовые цены на бензин после четырех торговых сессий роста подряд. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России упала на 1,68 процента, до 52 436 рублей за тонну, а топливо марки Аи-95 подешевело на 0,38 процента, до 57 044 рублей за тонну.

При этом цена летнего дизельного топлива по итогам торгов стала выше на 0,21 процента, до 57 145 рублей за тонну. Стоимость зимнего и межсезонного дизеля уменьшилась на 0,54 и 2,28 процента, до 69 926 и 57 003 рублей за тонну соответственно.

21 сентября в России были введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Причиной для такого решения правительства была названа необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке.

Позднее правительство утвердило дополнительные меры. С 1 октября власти восстановили выплаты нефтяникам по демпферу в полном объеме. В результате компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке вырастут вдвое.