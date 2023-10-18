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12:58, 18 октября 2023Экономика

Италии предрекли утрату лидерства в производстве вина

Bloomberg: град, жара и болезни уничтожили часть винограда в Италии

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Повышенная влажность и экстремальная жара стали причиной уничтожения части урожая винограда в Италии. Из-за снижения производства страна рискует утратить статус главного производителя вина и уступить лидерство Франции, сообщает Bloomberg.

Непогода в Италии привела к распространению мучнистой росы — грибкового заболевания, которое быстро распространяется на виноградниках, повреждая ягоды и снижая урожайность. Кроме того, в мае из-за продолжительных штормов были уничтожены целые виноградники в Эмилии-Романье. Из-за засухи и града на северо-востоке страны некоторые хозяйства потеряли до 90 процентов винограда, используемого для производства просекко.

Аналитики Европейской комиссии, Министерства сельского хозяйства Франции и профильные эксперты предрекают региону снижение производства в 2023 году на 12 процентов, до 44 миллиона гектолитров. Прогнозируемые объемы производства во Франции составят порядка 46 миллионов гектолитров, что сделает ее лидером на мировом рынке.

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В июле суммарные объемы поставок всех вин в Россию без учета поставок из государств Евразийского экономического союза превысили 45,5 миллиона литров и установили новый рекорд с начала 2023 года.

Импорт вина в Россию подскочил перед повышением пошлины на продукцию из «недружественных» стран. Мера вступила в силу с 1 августа 2023 года и затронула крупнейших производителей из всех государств Евросоюза, США, Австралии и других западных стран. Пошлины увеличили почти вдвое, с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр.

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    Вячеслав Агапов
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