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08:30, 19 октября 2023Из жизни

Отец «самой сексуально активной женщины» узнал о ее 300 любовниках и удивился

Начало событий в новости «Самую сексуально активную женщину» в Австралии уволили за любовь к сексу

Фото: @anniekknight

Отец порномодели, которая прослыла самой сексуально активной женщиной в Австралии, не знал, чем она занимается. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Недавно 26-летняя австралийка Энни Найт, зарабатывающая на OnlyFans около тысячи долларов (около 100 тысяч рублей) в день, рассказала журналистам, что за год у нее бывает более 300 половых партнеров.

Это стало открытием для ее отца Саймона Найта. «Ничего об этом не знаю, — удивился он в ответ на вопрос репортера Daily Mail. — Я поговорю с ней об этом». По словам отца порномодели, он в шоке, потому что до сих пор был уверен, что работа дочери связана с социальными сетями.

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Энни Найт объяснила это тем, что ее отец плохо разбирается в интернете из-за возраста. «Он знает, что я занимаюсь соцсетями, но мне пришлось ему объяснять, что такое OnlyFans, — сказала она. — Теперь он совершенно не против этого».

Ранее в эфире шоу The Kyle and Jackie O Show Найт назвали «самой сексуально активной» женщиной в Австралии. Перед этим она рассказала, что у нее был секс с пятью разными людьми за одни сутки. «Я чувствую себя очень сильной после секса. Секс приносит мне радость, для этого он и нужен», — заявила Найт.

Девушка утверждает, что входит в 0,4 процента топовых моделей OnlyFans. Она завела свой аккаунт в 2020 году во время пандемии COVID-19, чтобы заработать деньги на первоначальный взнос для покупки собственного дома.

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    Олег Парамонов
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