Двоим возможным участникам азербайджанской мафии дали пять суток ареста

В Петербурге суд арестовал на 5 суток двоих из азербайджанской мафии

Суд Санкт-Петербурга назначил пять суток административного ареста Ивану Алексееву и Амину Гасанову по статье о мелком хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Их признали виновными по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. В зале суда они признались в содеянном.

По данным суда, в ночь на 17 октября молодые люди выражались грубой нецензурной бранью в оживленных местах, не реагируя на замечания прохожих. Кроме того, установлено, что Алексеев ранее также принимал участие в драке из хулиганских побуждений.

Как сообщает источник «Ленты.ру», задержанные, предположительно, являются участниками группы, нападавшей на случайных прохожих в Санкт-Петербурге и называвшей себя азербайджанской мафией.