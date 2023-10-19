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13:38, 19 октября 2023Экономика

Nestle остановила производство в Израиле

Швейцарский концерн Nestle временно закрыл завод в Израиле
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Один из крупнейших производителей продуктов питания, швейцарская компания Nestle заявила, что временно закрыла одно из своих производственных предприятий в Израиле на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил исполнительный директор концерна Марк Шнайдер, его слова приводит Reuters.

Nestle объяснила свое решение мерами предосторожности. Ранее несколько крупных компаний уже сообщали о временной остановке некоторых операций на заводах в Израиле, фирмы также попросили своих сотрудников работать из дома после обострения войны между государством и радикальной группировкой ХАМАС.

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«Мы сосредоточены на обеспечении безопасности наших коллег и сотрудников. У меня нет комментариев по поводу развития бизнеса», — заявил Шнайдер во время телеконференции компании по итогам последнего финансового отчета Nestle.

Ранее Nestle передумала строить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак в России. Планируемый объем инвестиций в площадку на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный» в Новосибирской области оценивался в 10 миллиардов рублей. Мощность фабрики оценивалась в 75 тысяч тонн кормов в год. О заморозке проекта «дочкой» Nestle — Nestle Purina PetCare стало известно в ноябре 2022 года.

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