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20:19, 19 октября 2023Мир

Передачу Киеву танков Abrams сочли неспособной переломить ситуацию на Украине

Newsweek: танки Abrams не смогут существенно изменить ситуацию на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Партия танков Abrams, переданная Украине Соединенными Штатами, не сможет переломить ситуацию на фронте и существенно изменить соотношение сил. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экспертов и украинских высокопоставленных лиц.

Журналисты отмечают, что хотя танки и дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) стимул для общевойсковых маневров против России, некоторые западные эксперты и украинские официальные лица утверждают, что их количество, сроки и сложная система логистики нивелируют большую часть того эффекта, который они могли бы оказать на ситуацию на фронте.

В частности, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что всего 31 танк «не сможет изменить ситуацию», но Киев, по его словам, все равно очень благодарен США.

«Похоже, что в этом году уже слишком поздно», — подчеркнул он, рассуждая о возможном влиянии пополнения средств борьбы украинской стороны. Депутат упомянул, что считает очевидным тот факт, что конфликт не закончится в этом году.

«Этого недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию на Украине», — высказала свое мнение постдокторант военных исследований в Королевском колледже Лондона Марина Мирон, указав, что Киеву нужно создать новые линии снабжения боеприпасами и запасными частями, а также обеспечить достаточное количество бензовозов для украинских операторов «Абрамсов».

Ранее представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл отчитался о доставке в ВСУ всей обещанной партии из 31 танка Abrams.

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      Варвара Кошечкина
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