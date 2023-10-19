Известный ученый убедился в существовании судьбы
Известный нейробиолог Роберт Сапольский полагает, что свободы воли не существует. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
Сапольский потратил на исследования десятки лет и в итоге убедился в существовании судьбы. По его мнению, люди не могут сознательно контролировать свои действия, а их решения и действия предопределены. Свои выводы он изложил в новой книге, которая вышла в октябре.
По словам Сапольского, если рассматривать отдельные нейроны, становится очевидно, что на каждый из них влияют факторы, не поддающиеся контролю. То же самое происходит и на макроуровне. Ученым хорошо известно, что поведение может разительно меняться из-за чувства голода, страха, стресса и по многим другим причинам. Чаще всего люди даже не понимают, что именно подталкивает их к тому или иному решению. В результате их выбор, как считает Сапольский, невозможно называть сознательным.
По мнению ученого, из этого следует, что возлагать на людей вину за их действия — несправедливо, поскольку они их не контролируют. Например, с его точки зрения, нет никакой разницы между пьяным водителем, сбившим пешехода, и водителем, устроившим ДТП из-за сердечного приступа, или человеком, стреляющим по толпе, и его жертвами. Все они оказались в такой ситуации не по своей воле и одинаково не властны над происходящим.
Наш мир сильно портит и делает его гораздо, гораздо несправедливее тот факт, что мы вознаграждаем и наказываем людей за вещи, которые они не контролируют. У нас нет свободы воли. Хватит приписывать нам то, чего нет
Большинство коллег Сапольского не разделяют его взгляды на свободу воли и предопределенность действий людей.
Ранее сообщалось, что американские психологи выяснили, как влияет на людей вера в свободу воли. Как оказалось, если лишить человека веры в свободу воли и убедить в том, что его решениями манипулируют внешние силы, то по его самоощущению и идентичности будет нанесен серьезный удар.