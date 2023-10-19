Известный ученый убедился в существовании судьбы

Нейробиолог Роберт Сапольский: люди не понимают, что влияет на их поведение

Известный нейробиолог Роберт Сапольский полагает, что свободы воли не существует. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Сапольский потратил на исследования десятки лет и в итоге убедился в существовании судьбы. По его мнению, люди не могут сознательно контролировать свои действия, а их решения и действия предопределены. Свои выводы он изложил в новой книге, которая вышла в октябре.

По словам Сапольского, если рассматривать отдельные нейроны, становится очевидно, что на каждый из них влияют факторы, не поддающиеся контролю. То же самое происходит и на макроуровне. Ученым хорошо известно, что поведение может разительно меняться из-за чувства голода, страха, стресса и по многим другим причинам. Чаще всего люди даже не понимают, что именно подталкивает их к тому или иному решению. В результате их выбор, как считает Сапольский, невозможно называть сознательным.

По мнению ученого, из этого следует, что возлагать на людей вину за их действия — несправедливо, поскольку они их не контролируют. Например, с его точки зрения, нет никакой разницы между пьяным водителем, сбившим пешехода, и водителем, устроившим ДТП из-за сердечного приступа, или человеком, стреляющим по толпе, и его жертвами. Все они оказались в такой ситуации не по своей воле и одинаково не властны над происходящим.

Наш мир сильно портит и делает его гораздо, гораздо несправедливее тот факт, что мы вознаграждаем и наказываем людей за вещи, которые они не контролируют. У нас нет свободы воли. Хватит приписывать нам то, чего нет Роберт Сапольский нейробиолог

Большинство коллег Сапольского не разделяют его взгляды на свободу воли и предопределенность действий людей.

Ранее сообщалось, что американские психологи выяснили, как влияет на людей вера в свободу воли. Как оказалось, если лишить человека веры в свободу воли и убедить в том, что его решениями манипулируют внешние силы, то по его самоощущению и идентичности будет нанесен серьезный удар.