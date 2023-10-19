Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:52, 20 октября 2023Россия

Путин провел в Перми встречу с генконструктором «Авиадвигателя» Иноземцевым

Путин провел в Перми встречу с генконструктором Авиадвигателя Иноземцевым

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел в Перми встречу с генеральным конструктором «Авиадвигателя», академиком РАН Александром Иноземцевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства и академик обсудили производство тяжелых авиадвигателей ПД-14 и ПД-35. По словам Иноземцева, что сейчас уже могут летать три самолет МС-21 с двигателями ПД-14. Всего изготовлено восемь таких двигателей, в следующем году планируется производство 12 изделий, затем будут собирать по 24 двигателя в год.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Механик, бизнесмен, племянник первого президента. Что известно о депутате, возмутившемся награждением сына Кадырова?

      Девушка нашла аккаунт отца в соцсети и пожалела о содеянном

      Российские военные уничтожили танк ВСУ на донецком направлении

      Товарам из Китая предрекли подорожание из-за Казахстана

      Россиянин побывал в Северной Корее и разрушил популярные стереотипы о стране

      Российские военные отбили 11 атак ВСУ

      Депутат допустил блокировку игры World of Tanks в России

      Джиган примерил на себя образ Тимати и попал на видео

      В Евросоюзе выступили за укрепление договора о запрете испытаний ядерного оружия

      Место работы Тома Круза управдомом продадут

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости