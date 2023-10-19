Путин провел в Перми встречу с генконструктором Авиадвигателя Иноземцевым

Президент России Владимир Путин провел в Перми встречу с генеральным конструктором «Авиадвигателя», академиком РАН Александром Иноземцевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства и академик обсудили производство тяжелых авиадвигателей ПД-14 и ПД-35. По словам Иноземцева, что сейчас уже могут летать три самолет МС-21 с двигателями ПД-14. Всего изготовлено восемь таких двигателей, в следующем году планируется производство 12 изделий, затем будут собирать по 24 двигателя в год.