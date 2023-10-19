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10:20, 19 октября 2023Бывший СССР

Российский военный объяснил причины удара по бердянскому аэродрому

Командир зенитной батареи: расчеты ПВО просто не смогли идентифицировать ATACMS
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: 8th United States Army / Reuters

Причиной удара американской ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) по бердянскому аэродрому стало то, что что расчеты российской противовоздушной обороны (ПВО) просто не идентифицировали ее. Об этом рассказал командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля, передает РИА Новости.

«Рискну предположить, что расчеты ПВО, прикрывавшие тот аэродром, не смогли правильно идентифицировать цель», — считает он.

Военный рассказал, что, когда противник начал применять планирующие авиабомбы JDAM, они тоже сначала поставили российские расчеты ПВО в тупик. У них не было горизонтальной скорости и тепловой сигнатуры.

Но после нескольких применений противником новых боеприпасов российская армия находит новые алгоритмы для поражения целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем видеообращении применение американских тактических ракет ATACMS. По сообщениям ряда Telegram-каналов, 17 октября был атакован аэропорт Вооруженных сил России в Бердянске Запорожской области.

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    Александр Слабиев
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