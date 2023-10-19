Шер решила покинуть страну в случае победы Трампа на президентских выборах

Шер пообещала покинуть США в случае победы Трампа на президентских выборах

Американская певица Шер рассказала, как будет действовать в случае, если на президентских выборах в США в 2024 году победит Дональд Трамп. Об этом сообщает The Guardian.

Исполнительница поведала, что в этом случае она покинет Штаты и уедет в другую страну, добавив, что в прошлый раз, когда Трамп выиграл выборы, у нее чуть не начались проблемы со здоровьем.

«В прошлый раз у меня чуть не проявилась язва, а на этот — просто уеду из страны», — пообещала артистка.

15 сентября стало известно, что в США сравнялось число сторонников нынешнего президента Джо Байдена и Дональда Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters среди американцев, на 47-х президентских выборах в следующем году государственные деятели набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.