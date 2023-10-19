Тренер сборной Кении ответил назвавшему футболистов команды дровами Быстрову

Тренер сборной Кении Фират предложил Быстрову посмотреть на результаты команды

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират ответил бывшему игроку российской национальной команды Владимиру Быстрову, назвавшему кенийских футболистов дровами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, бывшие игроки часто говорят что-то плохое, чтобы об их существовании не забывали. «Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении», — предложил Фират.

17 октября Быстров упрекнул футболистов сборной России за отсутствие самоотдачи в игре с Кенией. «От кого спаслись? Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились», — заявил Быстров.

Встреча между сборными России и Кении прошла на стадионе «Мардан» в турецкой Анталье. Игра завершилась со счетом 2:2.