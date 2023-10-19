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15:29, 19 октября 2023Бывший СССР

В Киеве признались в надеждах на постоянные поставки ATACMS

Глава МИД Украины Кулеба: рассчитываем на постоянные поставки ракет ATACMS
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

В Киеве надеются на поставки американских тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) на постоянной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала «1+1», передает РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, означает ли предоставление некоторого количества ракет ATACMS снабжение этими боеприпасами на постоянной основе, Кулеба ответил утвердительно.

«Означает. Это прямой результат договоренностей Владимира Зеленского и президента Байдена», — сказал он.

Кулеба также выразил надежду, что в дальнейшем Украине предоставят ракеты ATACMS других модификаций.

Ранее американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем. После этого он начал отдаляться от Крыма, а затем взял курс в сторону одной из баз НАТО.

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    Александр Слабиев
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