В Киеве признались в надеждах на постоянные поставки ATACMS

Глава МИД Украины Кулеба: рассчитываем на постоянные поставки ракет ATACMS

В Киеве надеются на поставки американских тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) на постоянной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала «1+1», передает РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, означает ли предоставление некоторого количества ракет ATACMS снабжение этими боеприпасами на постоянной основе, Кулеба ответил утвердительно.

«Означает. Это прямой результат договоренностей Владимира Зеленского и президента Байдена», — сказал он.

Кулеба также выразил надежду, что в дальнейшем Украине предоставят ракеты ATACMS других модификаций.

Ранее американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем. После этого он начал отдаляться от Крыма, а затем взял курс в сторону одной из баз НАТО.