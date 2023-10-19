В Роспотребнадзоре оценили тройную эпидемию словами «ничего необычного»

В Роспотребнадзоре заявили, что ничего необычного в тройной эпидемии нет

Ничего необычного в тройной эпидемии нет, так как подъем заболеваемости гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом происходит ежегодно. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова приводит РИА Новости.

«Ничего необычного в тридемии нет. Дело в том, что вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19 являются так называемыми зимними вирусами», — пояснила она.

По ее словам, ежегодно осенью растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. С ноября по апрель происходит рост заболеваемости COVID-19, а с февраля по март вновь повышается активность вируса гриппа.

Пшеничная также посоветовала делать прививку от гриппа, так как грипп и ОРВИ в ряде случаев могут приводить к развитию вирусной или вирусно-бактериальной пневмонии и давать осложнения на другие органы.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко заявила, что российские медики ожидают в текущем респираторном сезоне тройную эпидемию вирусов — сезонных вирусов, гриппа и COVID-19. При этом она отметила, что COVID-19 больше не представляет такой опасности, как в начале пандемии, и переносится пациентами гораздо легче.