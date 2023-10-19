В России обнаружилась нехватка поваров

HeadHunter: количество вакансий поваров с января выросло на 47 процентов

С января 2023 года российские работодатели разместили на 47 процентов больше вакансий поваров, чем за 2022-й (более 195 тысяч), обнаружили «Известия».

По информации сервиса доставки еды Dostaевский на основе данных HeadHunter, больше всего вакансий разместили в Москве (33 тысячи, или 17 процентов от всего объема по России). В Санкт-Петербурге разместили более 16 тысяч вакансий (восемь процентов от общего объема), в Краснодарском крае — более 12,3 тысячи вакансий (шесть процентов от общего объема).

Также вырос спрос на технологов пищевого производства — с начала года работодатели разместили более 800 вакансий (рост на 23 процента). Больше всего этих кадров также не хватает в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Руководитель пресс-службы «HeadHunter Северо-Запад» Мария Бузунова подтвердила, что профессии повара или технолога находятся в остром дефиците у компаний. Директор по персоналу сервиса Dostaевский Юлия Слюсарь отметила, что эти профессии в России непопулярны, в связи с чем возник острый кадровый голод.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов ранее называл причиной дефицита квалифицированных работников в общепите проблемы и препятствия в миграционном законодательстве. Он заявил, что самые трудоспособные, обученные и интересные кадры едут не в Россию, а в другие страны, где ситуация с миграционным законодательством проще.