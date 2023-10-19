Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 19 октября 2023Россия

Жители российского города пожаловались на заставляющую слушать шансон мэрию

Жители Невинномысска заявили, что мэрия заставляет их слушать шансон

Фото: Unsplash

Работающие в бюджетной сфере жители Невинномысска заявили, что городская мэрия обязала их слушать шансон. Об этом сообщает издание «Подъем».

Журналисты обратили внимание на анонимную публикацию, в которой жители города сообщили о принуждении со стороны городской администрации к покупке билетов на концерты шансона. Кроме того, их якобы заставляют участвовать в обязательных субботниках.

«С октября администрация придумала новое — каждую бюджетную организацию "нагрузили" тем, что подчиненные должны выкупать билеты на мероприятия. Вчера, к примеру, был концерт шансона. Билеты по 1000 рублей. Сказали, что нужно покупать обязательно», — цитирует издание жалобу жителей Невинномысска.

Материалы по теме:
«Супермегаправославный» Как книга экс-губернатора о пророчествах, Нибиру и Украине взволновала российский регион
«Супермегаправославный»Как книга экс-губернатора о пророчествах, Нибиру и Украине взволновала российский регион
20 апреля 2022
«Бывший могучий босс» Как хозяин советской Москвы проиграл Горбачеву в борьбе за власть и умер в бедности
«Бывший могучий босс»Как хозяин советской Москвы проиграл Горбачеву в борьбе за власть и умер в бедности
25 мая 2022

Автор жалобы также заявил, что такие распоряжения поступают администрации непосредственно от мэра Михаила Миненкова.

Сам Миненков в разговоре с изданием отверг обвинения и отметил, что бюджетники Невинномысска трудятся «добровольно и радостно».

Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заставил чиновников подняться пешком на 20 этаж.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали планы ЦАХАЛ?

    Двоим возможным участникам азербайджанской мафии дали пять суток ареста

    Съемные квартиры в российском регионе подорожали из-за мигрантов

    ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками в лагере беженцев

    Ребенок утонул в бассейне подмосковного фитнес-клуба

    Врач предупредил о неожиданной причине потемнения пломбы

    Маск уличил СМИ во лжи из-за слухов о блокировке Twitter

    На Украине резко вырос спрос на дрова

    Мужчина подсыпал сестре слабительное из-за спора о наследстве

    Фитнес-эксперт высказалась о противопоказаниях к тренировкам со свободным весом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости