Жители российского города пожаловались на заставляющую слушать шансон мэрию

Жители Невинномысска заявили, что мэрия заставляет их слушать шансон

Работающие в бюджетной сфере жители Невинномысска заявили, что городская мэрия обязала их слушать шансон. Об этом сообщает издание «Подъем».

Журналисты обратили внимание на анонимную публикацию, в которой жители города сообщили о принуждении со стороны городской администрации к покупке билетов на концерты шансона. Кроме того, их якобы заставляют участвовать в обязательных субботниках.

«С октября администрация придумала новое — каждую бюджетную организацию "нагрузили" тем, что подчиненные должны выкупать билеты на мероприятия. Вчера, к примеру, был концерт шансона. Билеты по 1000 рублей. Сказали, что нужно покупать обязательно», — цитирует издание жалобу жителей Невинномысска.

Автор жалобы также заявил, что такие распоряжения поступают администрации непосредственно от мэра Михаила Миненкова.

Сам Миненков в разговоре с изданием отверг обвинения и отметил, что бюджетники Невинномысска трудятся «добровольно и радостно».

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