Звезда «Наследников» посетовал на обрушившуюся на него славу после 60 лет работы

Актер Брайан Кокс заявил, что утратил анонимность из-за сериала «Наследники»

Британский актер Брайан Кокс пожаловался на славу, обрушившуюся на него после 60 лет работы в индустрии. Его слова приводит The Guardian.

Звезда сериала «Наследники» посетовал на то, что именно из-за данного шоу к нему пришла популярность, которая помешала его частной жизни. «Я утратил свою анонимность и понял, насколько она важна для меня. Я никогда не испытывал ничего подобного: вы просите об успехе своей работы, получаете, а потом вам приходится сталкиваться с последствиями», — заявил Кокс.

77-летний артист отметил, что ему повезло оставаться вне светской жизни на протяжении долгих лет. Он сказал, что занимается актерским ремеслом больше 60 лет, но только после съемок «Наследников» его жизнь резко изменилась.

В мае завершился сериал от канала HBO «Наследники», который называли одним из самых главных телепроектов десятилетия. Сюжет шоу рассказывает о семействе медиамагнатов, которые борются за контроль над корпорацией на фоне ухудшения здоровья главы династии Логана Роя, роль которого исполнил Брайан Кокс.