Съемные квартиры в России подорожали

Стоимость аренды жилья в России и спрос на нее увеличились

В третьем квартале 2023 года спрос на арендное жилье в регионах России увеличился, вместе с ним выросли цены на съемные квартиры. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «ДОМ.РФ» сообщают «Известия».

Помимо этого, специалисты указали на спад предложения съемного жилья. Всего за первые девять месяцев текущего года было опубликовано 33 тысячи новых объявлений о сдаче квартиры — это минимальный показатель более чем за 2,5 года.

«В июле–сентябре наблюдался восстановительный подъем экономики, уровень безработицы опустился до исторического минимума, ускорялся темп роста зарплат, что, в свою очередь, поддержало активный спрос на съемные квартиры. В результате арендный рынок оказался в ситуации, когда предложение не успевает за повышенным спросом, из-за чего повсеместно увеличивается стоимость аренды», — объяснил сложившуюся на рынке ситуацию руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. Он добавил, что в ближайшем будущем интерес к съемным квартирам в России будет расти за счет снижения доступности рыночной ипотеки.

Эксперты отметили, что в первую очередь с рынка уходят самые дешевые объекты — однокомнатные квартиры. Так, число доступных для аренды «однушек» за квартал сократилось в два раза, до 14,2 тысячи лотов, и практически сравнялось с аналогичным параметром для «двушек» — 13,7 тысячи объектов. Аналитики подчеркнули, что в Москве число объявлений об аренде однокомнатных квартир сократилось сильнее среднего параметра по стране, установившись на уровне в две тысячи объявлений и уступив предложению лотов с большей площадью.

В октябре стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе аренда квартир в сентябре 2023 года подорожала из-за притока мигрантов.