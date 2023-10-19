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16:35, 19 октября 2023Среда обитания

Съемные квартиры в российском регионе подорожали из-за мигрантов

ЦБ: съемные квартиры в Ханты-Манскийском АО подорожали из-за притока мигрантов
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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе аренда квартир в сентябре 2023 года подорожала из-за притока мигрантов и вахтовиков. Об этом сообщили аналитики Центробанка России (ЦБ).

«Спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, в том числе в связи с ростом количества работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, а также положительным миграционным приростом. Как следствие, ускорился в годовом выражении рост платы за аренду двухкомнатной квартиры, а аренда однокомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — заявили в ЦБ.

В регуляторе уточнили, что на стоимости съемного жилья также отразился общий рост цен на квартиры. По данным специалистов, только в Сургуте арендные ставки выросли на 20 процентов.

Ранее потоками мигрантов объяснили активное строительство жилья в Краснодаре. В 2022-2023 годах спрос на жилье в городе активизировался благодаря потоку мигрантов из новых территорий и из Крыма, отметила вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

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    Нина Ташевская
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