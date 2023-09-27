Рост российского города объяснили потоками мигрантов

«Циан.Аналитика»: активнее всего жилье строится в Краснодаре и Тюмени

В сентябре 2023 года в России на одного жителя пришлось 1,44 квадратного метра строящегося жилья — на 8,3 процента больше год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Обеспеченность городов строящимся жильем отражает платежеспособность их жителей, а также миграционную привлекательность и наличие свободных мест под застройку, объяснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Больше всего строящейся жилой площади на человека — в Краснодаре (6,2 квадратного метра на человека, рост на четыре процента год к году). В 2022-2023 годах спрос на жилье в городе активизировался благодаря потоку мигрантов из новых территорий и из Крыма, отметила вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. На втором месте находится Тюмень (3,46 квадратного метра, рост на 28 процентов). Прирост новостроек здесь обеспечен наличием высокооплачиваемых рабочих мест.

На третьем месте расположился Владивосток — здесь на одного жителя приходится 3,2 квадратного метра строящегося жилья (рост на 24 процента год к году). На привлекательность города влияет наличие дальневосточной ипотеки под два процента годовых. Этим же фактором объясняется рост на 44 процента год к году обеспеченности строящимися квартирами в Хабаровске (1,47 квадратного метра на человека). По словам директора по продажам «Главстроя» Алексея Гусева, регионы Дальнего Востока также интересны благодаря росту количества рабочих мест на фоне переориентации экспорта и импорта из Европы в Азию.

В Москве прирост обеспеченности новым жильем составил один процент год к году (1,32 квадратного метра на жителя города). Такая низкая динамика объясняется нехваткой участков под застройку и приостановкой в разработке документации новых проектов из-за кризиса.

В Санкт-Петербурге обеспеченность строящимся жильем за год сократилась до 1,28 квадратного метра нового жилья на человека (на 17 процентов). Это также объясняется дефицитом участков под застройку. Минимальная обеспеченность строящимся жильем оказалась в Омске и Новокузнецке.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при покупке жилья в ипотеку. Так, переплатой может грозить выбор недорогой квартиры, если не обратить внимание на доплату по ипотечному займу. Кроме того, не стоит выбирать жилье в районе с отсутствием инфраструктуры, так как ежедневная плата за все недоступные удобства обернется в крупную сумму.