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14:07, 27 сентября 2023Среда обитания

Рост российского города объяснили потоками мигрантов

«Циан.Аналитика»: активнее всего жилье строится в Краснодаре и Тюмени

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

В сентябре 2023 года в России на одного жителя пришлось 1,44 квадратного метра строящегося жилья — на 8,3 процента больше год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Обеспеченность городов строящимся жильем отражает платежеспособность их жителей, а также миграционную привлекательность и наличие свободных мест под застройку, объяснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Больше всего строящейся жилой площади на человека — в Краснодаре (6,2 квадратного метра на человека, рост на четыре процента год к году). В 2022-2023 годах спрос на жилье в городе активизировался благодаря потоку мигрантов из новых территорий и из Крыма, отметила вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. На втором месте находится Тюмень (3,46 квадратного метра, рост на 28 процентов). Прирост новостроек здесь обеспечен наличием высокооплачиваемых рабочих мест.

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На третьем месте расположился Владивосток — здесь на одного жителя приходится 3,2 квадратного метра строящегося жилья (рост на 24 процента год к году). На привлекательность города влияет наличие дальневосточной ипотеки под два процента годовых. Этим же фактором объясняется рост на 44 процента год к году обеспеченности строящимися квартирами в Хабаровске (1,47 квадратного метра на человека). По словам директора по продажам «Главстроя» Алексея Гусева, регионы Дальнего Востока также интересны благодаря росту количества рабочих мест на фоне переориентации экспорта и импорта из Европы в Азию.

В Москве прирост обеспеченности новым жильем составил один процент год к году (1,32 квадратного метра на жителя города). Такая низкая динамика объясняется нехваткой участков под застройку и приостановкой в разработке документации новых проектов из-за кризиса.

В Санкт-Петербурге обеспеченность строящимся жильем за год сократилась до 1,28 квадратного метра нового жилья на человека (на 17 процентов). Это также объясняется дефицитом участков под застройку. Минимальная обеспеченность строящимся жильем оказалась в Омске и Новокузнецке.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при покупке жилья в ипотеку. Так, переплатой может грозить выбор недорогой квартиры, если не обратить внимание на доплату по ипотечному займу. Кроме того, не стоит выбирать жилье в районе с отсутствием инфраструктуры, так как ежедневная плата за все недоступные удобства обернется в крупную сумму.

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    Мария Черкасова
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