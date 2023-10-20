В России захотели ужесточить требования к перевозке детей

«Ъ»: правительство РФ решило ужесточить правила перевозки детей в автомобиле

В России планируют ужесточить требования к детским удерживающим устройствам. Глава правительственной комиссии по безопасности движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минпромторгу проработать этот вопрос на фоне роста числа ДТП с участием детей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что стоимость суррогатных устройств — корректоров и адаптеров ремней безопасности — значительно ниже сертифицированных аналогов, что привлекает автолюбителей. По данным издания, депутаты Госдумы совместно с ГИБДД уже работают над поправками к ПДД, исключающими возможность использования любых заменителей автокресел под угрозой штрафа.

Как пояснил руководитель Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Денис Загарин, при ДТП ребенок либо выскальзывает из-под адаптера, либо получает повреждения. Угрозу представляют и так называемые бескаркасные автокресла, которые представляют собой тканевый рюкзак, крепящийся к штатному ремню безопасности. Эти устройства, по словам Загарина, также не способны удержать ребенка при сильном ДТП, поэтому такие товары нужно убирать из продажи.

В Роскачестве разделяют данную позицию. «При участии Росаккредитации, а также ряда организаций и объединений мы постоянно ведем борьбу с продажей таких устройств, а также информируем россиян, что суррогаты детских удерживающих устройств опасны», — заявили в организации.

По данным издания, Минпромторг должен представить свои предложения правительству до 15 ноября.

В России правила перевозки детей в автомобиле были утверждены еще 12 июля 2017 года и действуют без изменений по сей день.