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00:08, 21 октября 2023Спорт

Российский борец решил сменить гражданство для участия в Олимпийских играх-2024

Российский борец Окороков получит гражданство Австралии для участия в Играх-2024

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российский борец Георгий Окороков решил сменить гражданство для участия в Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает The Guardian.

«Его талант был отмечен организацией Wrestling Australia, и он является частью их высокопрофессиональной команды, а также помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», — говорится в заявлении Австралийского олимпийского комитета (АОК).

Отмечается, что спортсмен получит гражданство в ускоренном режиме, чтобы помочь стране завоевать медали на предстоящих Играх в Париже. При этом ему придется отказаться от российского паспорта.

26-летний Окороков — уроженец Якутии. В 2016-м он стал чемпионом Европы среди юниоров по вольной борьбе. С 2017 года спортсмен проживает в Австралии. В 2022 году он выиграл чемпионат Австралии, а после занял десятое место на чемпионате мира.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

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      Дарья Коршунова
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