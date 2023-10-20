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12:42, 20 октября 2023Силовые структуры

Россиянин попытался провернуть аферу с дачей взятки ФСБ и получил срок

Читинец получил 6,5 года за аферу с дачей взятки сотруднику ФСБ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Читы приговорил к 6,5 года лишения свободы местного жителя, пытавшегося провернуть аферу с дачей взятки сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Осужденный также оштрафован на 500 тысяч рублей. Он признан виновным в покушении на мошенничество.

По данным ФСБ, читинец узнал, что силовики готовятся возбудить уголовное дело в отношении его знакомого предпринимателя, и решил заработать на этом. Он убедил его, что сможет договориться о даче взятки в размере 10 миллионов рублей сотруднику ФСБ за освобождение от уголовной ответственности.

Коммерсант заподозрил обман и сообщил о готовящемся преступлении спецслужбам. Передача первого транша в сумме 3 миллионов рублей проходила под контролем оперативников ФСБ, которые с поличным задержали афериста.

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      Любовь Ширижик
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