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17:25, 20 октября 2023Из жизни

Людей попросили вернуть подаренные им в качестве сувенира старинные монеты

В Великобритании людей попросили вернуть подаренные им старинные монеты

Фото: Priyansh Patidar / Unsplash

В Великобритании власти графства Херефордшир попросили местных жителей вернуть старинные монеты, которые им выдали в качестве сувениров черные копатели. Об этом сообщает Shropshire Star.

Деньги, датируемые XVI-XVII веками, раздали людям кладоискатели-любители. Они выкопали клад на одной из ферм в конце августа, однако не оповестили об этом представителей властей. В полиции считают, что их добычей могли стать около 300 монет, однако часть из них была подарена местным жителям в качестве сувениров.

Копателей арестовали в сентябре, но позже выпустили под залог. Теперь правоохранители обратились к людям, которые, вероятно, стали обладателями подарков от задержанных. «Я могу заверить всех обладателей монет, что никаких претензий к ним нет. Мы просто хотим вернуть артефакты в нужные руки, так как они являются важной частью местной и национальной истории», — обратился к гражданам следователь Фил Харви.

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Найденные кладоискателями монеты датируются 1558-1649 годами — временами правления Елизаветы I, Якова I или Карла I. В период правления последнего началась Английская революция, в результате которой монарх был казнен. В этот период многие состоятельные англичане закапывали свои сбережения, чтобы вернуться за ними после окончания смуты.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел редчайшую 400-летнюю монету и продал ее с аукциона за три тысячи фунтов стерлингов. Пожелавший сохранить анонимность мужчина выставил на торги шестигранный шиллинг XVII века, который был отчеканен во время Английской гражданской войны.

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      Никита Савин
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