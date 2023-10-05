Мужчина нашел монету и продал ее за 364 тысячи рублей

Монету времен Английской гражданской войны продали за 364 тысячи рублей

Житель Великобритании нашел редчайшую 400-летнюю монету и продал ее с аукциона за три тысячи фунтов стерлингов (364 тысячи рублей). Об этом сообщает The Sun.

Пожелавший сохранить анонимность мужчина выставил на торги шестигранный шиллинг XVII века, который был отчеканен во время Английской гражданской войны. Особенно ценной монету делает то, что она была изготовлена в 1648 году на территории замка Понтефракт в графстве Уэст-Йоркшир. Эта средневековая крепость служила одним из оплотов сторонников короля Карла I и была разрушена войсками Оливера Кромвеля через год после чеканки монеты.

На ней изображены ворота замка Понтефракт и буквы PC с одной стороны и монограмма короля с другой. «Несмотря на мрачные перспективы, замок продержался всю осень и зиму, сопротивляясь атакам генералов Кромвеля. Он окончательно пал в конце марта 1649 года. Несмотря на то, что он был одним из крупнейших замков Англии, его планомерно сносили несколько недель», — сказано в описании лота.

Шестигранный шиллинг был продан на аукционе Noonans в Лондоне за три тысячи фунтов, причем эта цена оказалась на треть выше оценочной.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.