Водитель попал в аварию из-за привидения

Stuff.co.nz: новозеландский водитель увидел на обочине призрака и съехал в кювет

В новозеландском городе Данидин водитель, застрявший в кювете, пожаловался полицейскому на привидение. Об этом сообщает сайт Stuff.co.nz.

Автомобилем управлял 24-летний мужчина. По его словам, он попал в аварию из-за призрака, который «голосовал» на обочине. Водитель запаниковал, когда его увидел, дал задний ход и съехал в кювет. Выбраться из него самостоятельно не удалось.

В полиции подозревают, что паранормальные явления ни при чем. Скорее всего, водитель слишком много выпил и принял за привидение пешехода, который хотел поймать попутку. У нарушителя взяли анализ крови для проверки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пока не наблюдал призраков в своей официальной резиденции. Один из бывших премьер-министров рассказывал о звуках поворачивающихся дверных ручек по ночам и советовал своему преемнику соблюдать осторожность с привидениями.