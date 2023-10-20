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10:23, 20 октября 2023Из жизни

Водитель попал в аварию из-за привидения

Stuff.co.nz: новозеландский водитель увидел на обочине призрака и съехал в кювет

Фото: Vladimir Batishchev / Shutterstock / Fotodom

В новозеландском городе Данидин водитель, застрявший в кювете, пожаловался полицейскому на привидение. Об этом сообщает сайт Stuff.co.nz.

Автомобилем управлял 24-летний мужчина. По его словам, он попал в аварию из-за призрака, который «голосовал» на обочине. Водитель запаниковал, когда его увидел, дал задний ход и съехал в кювет. Выбраться из него самостоятельно не удалось.

В полиции подозревают, что паранормальные явления ни при чем. Скорее всего, водитель слишком много выпил и принял за привидение пешехода, который хотел поймать попутку. У нарушителя взяли анализ крови для проверки.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пока не наблюдал призраков в своей официальной резиденции. Один из бывших премьер-министров рассказывал о звуках поворачивающихся дверных ручек по ночам и советовал своему преемнику соблюдать осторожность с привидениями.

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      Олег Парамонов
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