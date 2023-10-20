Водитель попал в аварию из-за привидения
В новозеландском городе Данидин водитель, застрявший в кювете, пожаловался полицейскому на привидение. Об этом сообщает сайт Stuff.co.nz.
Автомобилем управлял 24-летний мужчина. По его словам, он попал в аварию из-за призрака, который «голосовал» на обочине. Водитель запаниковал, когда его увидел, дал задний ход и съехал в кювет. Выбраться из него самостоятельно не удалось.
В полиции подозревают, что паранормальные явления ни при чем. Скорее всего, водитель слишком много выпил и принял за привидение пешехода, который хотел поймать попутку. У нарушителя взяли анализ крови для проверки.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пока не наблюдал призраков в своей официальной резиденции. Один из бывших премьер-министров рассказывал о звуках поворачивающихся дверных ручек по ночам и советовал своему преемнику соблюдать осторожность с привидениями.