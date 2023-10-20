Группа россиян поймала краснокнижную птицу и попала под статью

В Магаданской области возбудили дело против 3 мужчин из-за добычи кречета

В Магаданской области следователи возбудили уголовное дело в отношении троих мужчин, которые поймали занесенного в Красную книгу кречета. Об этом в пятницу, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они проходят обвиняемыми по статье 258.1 («Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации») УК РФ, по которой грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

По версии следствия, трое мужчин — жители столичного региона и Забайкалья — с 1 августа начали подготовку к вывозу птицы за пределы Магаданской области. С 25 сентября по 14 октября в районе поселка Армань Ольского района они пытались отловить кречета, добыча которого запрещена, и им удалось это сделать.

Их деятельность пресекли сотрудники службы в Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району. В ходе осмотра места происшествия птицу нашли в лесу привязанной к спилу ствола дерева и выпустили в естественную среду обитания.

Момент выпуска кречета на волю попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как птицу выпускают в поле, она сразу же улетает.