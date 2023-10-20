Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 20 октября 2023Россия

Московским водителям дали один совет

ЦОДД Москвы посоветовал водителям начинать менять резину на зимнюю

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы дали водителям один совет — начинать менять летнюю резину. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

При подготовке машины к холодам также нужно проверить износ шин, аккумулятор, автомобильные жидкости и тормозные колодки, напомнили в ЦОДД.

Менять шины на зимние рекомендуется при установившейся среднесуточной температуре пять-семь градусов тепла. Своевременная их замена поможет избежать аварий.

Ранее генеральный директор маркетплейса «Шинсейл» Сергей Оганесян в разговоре с «Лентой.ру» поделился советами по выбору шин для холодного сезона. Он отметил, что при выборе зимней резины нужно проанализировать характер своих поездок.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на испытания США на ядерном полигоне

      Пилот почувствовал недомогание в ходе рейса и был госпитализирован на вертолете

      Обозначены сроки развертывания российского «Млечного пути»

      Путин провел совещание с Совбезом

      На Украине предложили внести изменения в законопроект о запрете УПЦ

      На границе Белоруссии с ЕС скопилось более 1,7 тысячи фур

      Серябкина снялась с обнаженной грудью

      Мэры городов ХМАО начали записывать видео в поддержку осудившей СВО губернатора

      Встреча Путина и Орбана вызвала беспокойство в НАТО

      В Петербурге три человека поели грибов и попали в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости