Московским водителям дали один совет

ЦОДД Москвы посоветовал водителям начинать менять резину на зимнюю

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы дали водителям один совет — начинать менять летнюю резину. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

При подготовке машины к холодам также нужно проверить износ шин, аккумулятор, автомобильные жидкости и тормозные колодки, напомнили в ЦОДД.

Менять шины на зимние рекомендуется при установившейся среднесуточной температуре пять-семь градусов тепла. Своевременная их замена поможет избежать аварий.

Ранее генеральный директор маркетплейса «Шинсейл» Сергей Оганесян в разговоре с «Лентой.ру» поделился советами по выбору шин для холодного сезона. Он отметил, что при выборе зимней резины нужно проанализировать характер своих поездок.