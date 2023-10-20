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17:20, 20 октября 2023Ценности

На витрине магазина Prada у Генпрокуратуры заметили фото модели-трансгендера

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На витрине бутика итальянского бренда Prada, который расположен напротив Генпрокуратуры в Москве, заметили фото американской модели-трансгендера и актрисы Хантер Шафер. Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Подъем».

На размещенном кадре видно, что манекенщица позирует в одежде марки, держа в руках небольшую сумку. Известно, что телезвезда является амбассадором модного дома на протяжении нескольких лет, в том числе она часто снимается в рекламных кампаниях ретейлера.

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При этом сам магазин Prada, который находится в Столешниковом переулке, не работает в России с марта 2022 года в связи с событиями на Украине. В то же время его витрины продолжают регулярно обновлять.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike.

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      Карина Черных
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