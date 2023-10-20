Мужчина выпил слишком много «Виагры» и три дня страдал от болезненной эрекции

Житель Бразилии получил передозировку «Виагры» и попал в больницу после трех дней болезненной эрекции. Об этом сообщает Daily Star.

46-летнего мужчину госпитализировали в больницу города Жуан-Песоа, штат Параиба. Выяснилось, что за три дня до этого он выпил несколько таблеток силденафила (основное действующее вещество «Виагры») по 50 миллиграммов, чтобы устроить ночь любви с партнершей. Однако после секса эрекция не прошла из-за слишком большой дозы лекарства.

Уролог Андре Бразилейро из больницы, куда доставили пациента, объяснил, что сам по себе силденафил безвреден, однако, как и любое другое лекарство, его следует принимать строго по дозировке. Врач пояснил, что вещество расслабляет пещеристое тело полового органа, и позволяет крови сильнее наполнить его.

«Когда он выпил слишком большую дозу, расслабление оказалось слишком сильным, и кровь из пещеристого тела полового члена не вернулась в систему кровообращения, вызвав болезненную эрекцию», — заявил врач.

Ранее сообщалось, что 50-летний турист из Германии рискует потерять половой орган после наркотического секс-марафона длиной в сутки. Он принял «Виагру» и занимался сексом с женой 24 часа подряд.