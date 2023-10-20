Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:33, 20 октября 2023Мир

Посол Израиля в России заявил об отказе в поставках воды на север Газы

Посол Израиля в России Бен Цви: Израиль не будет поставлять воду на север Газы

Фото: Ali Mohmoud / AP Photo

Израиль не будет поставлять воду в северную часть сектора Газа, так как мирные жители массово переселяются оттуда в южную часть. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

«На севере, так как оттуда люди уходят, мы туда подавать воду не будем», — рассказал посол.

При этом, он отметил, что Израиль поставляет воду в южную часть Газы, несмотря на то, что ХАМАС продолжает удерживать заложников. По словам посла, таким образом, Тель-Авив хочет не допустить осложнения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Ранее в ООН заявили о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в анклаве заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества, что делает и без того критическую ситуацию недопустимой.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа

      Во Франции задержали главу крупнейшего профсоюза из-за поддержки Палестины

      Жителей одной страны предупредили о нашествии смертельно опасных пауков

      В российском городе пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем

      Биткоин подорожал до 30 тысяч долларов

      Исследователь указал на одну деталь при взрыве на ядерном полигоне в Неваде

      Следователи начали проверку из-за выдачи отсрочки сотруднику ГАБТа

      Израиль заявил об отсутствии прогресса в освобождении заложников у ХАМАС

      Россиянам рассказали о последствиях употребления вина при похудении

      Курс евро опустился ниже 101 рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости