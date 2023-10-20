Посол Израиля в России заявил об отказе в поставках воды на север Газы

Посол Израиля в России Бен Цви: Израиль не будет поставлять воду на север Газы

Израиль не будет поставлять воду в северную часть сектора Газа, так как мирные жители массово переселяются оттуда в южную часть. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

«На севере, так как оттуда люди уходят, мы туда подавать воду не будем», — рассказал посол.

При этом, он отметил, что Израиль поставляет воду в южную часть Газы, несмотря на то, что ХАМАС продолжает удерживать заложников. По словам посла, таким образом, Тель-Авив хочет не допустить осложнения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Ранее в ООН заявили о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в анклаве заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества, что делает и без того критическую ситуацию недопустимой.