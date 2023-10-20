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10:06, 20 октября 2023Моя страна

Раскрыто малоизвестное место для путешествий на Сахалине

Набильский хребет назвали живописным местом для пешего туризма на Сахалине

Фото: Denis Kostyuck / Unsplash

Набильский хребет назвали малоизвестным живописным местом для пешего туризма на Сахалине. Соответствующие сведения раскрыли организаторы конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», пишет Sakh.online.

Локация расположена в Тымовском районе острова, протяженность хребта составляет 129 километров. При этом максимальная высота гор достигает 1471 метр.

«Место самых высоких гор на Сахалине и самых низких зимних температур. Место, куда хочется возвращаться вновь и вновь», — рассказал путешественник Иван Трушин, побывавший в походе на Набильский хребет. За 10 дней туристам удалось не только насладиться красивейшими панорамными видами, но и встретиться с дикими оленями.

Отмечается, что зимой в указанном районе холодно, поэтому наиболее подходящим периодом для похода на лыжах является март.

В сентябре сообщалось, что на Сахалине начнут развивать треккинг-туризм — власти уже обустраивают первый треккинговый маршрут, который приведет туристов к знаменитому маяку Анива. По мнению чиновников, остров может стать одним из ключевых регионов для создания треккингового маршрута национального значения.

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      Варвара Кошечкина
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