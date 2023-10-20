ФСБ выявила 42 подпольные мастерские оружейников

ФСБ выявила 42 подпольные мастерские по изготовке оружия

ФСБ выявила 42 подпольные мастерские по изготовке оружия, где работали около 120 россиян из 38 регионов страны. Об этом в пятницу, 20 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным силовиков, в мастерских занимались модернизацией огнестрельного оружия и изготовлением различных боеприпасов. В ходе рейда силовики изъяли у нелегальных оружейников гранатометы, автоматы, пулеметы и другое вооружение. Всего изъято 352 единицы оружия, 600 гранат и свыше 30 килограммов взрывчатки.

6 октября сообщалось, что в Оренбурге полиция задержала пятерых мужчин, которые покупали стреляющее холостыми патронами оружие, переделывали его в боевое и продавали.