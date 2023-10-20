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09:59, 20 октября 2023Силовые структуры

ФСБ выявила 42 подпольные мастерские оружейников

ФСБ выявила 42 подпольные мастерские по изготовке оружия

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ выявила 42 подпольные мастерские по изготовке оружия, где работали около 120 россиян из 38 регионов страны. Об этом в пятницу, 20 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным силовиков, в мастерских занимались модернизацией огнестрельного оружия и изготовлением различных боеприпасов. В ходе рейда силовики изъяли у нелегальных оружейников гранатометы, автоматы, пулеметы и другое вооружение. Всего изъято 352 единицы оружия, 600 гранат и свыше 30 килограммов взрывчатки.

6 октября сообщалось, что в Оренбурге полиция задержала пятерых мужчин, которые покупали стреляющее холостыми патронами оружие, переделывали его в боевое и продавали.

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      Владимир Седов
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