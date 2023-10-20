В одной стране началась эпидемия увеличения пенисов среди школьников

На Соломоновых Островах заявили об эпидемии подпольного увеличения пенисов среди старшеклассников. Об этом сообщает Solomon Star.

Информацию, что молодые люди и школьники массово прибегают к инъекциям силикона в надежде увеличить свои половые органы, подтвердила сотрудница Ассоциации планирования семьи Соломоновых Островов (SIPPA) Ауки Хильда Миси. По ее словам, распространение этой моды началось еще в 2022 году. Множество случаев обращения к медикам подростков с серьезными инфекциями, вызванными манипуляциями с силиконом, зафиксированы в провинции Малаита — крупнейшей в стране.

Еще большее количество школьников стесняются просить профессиональной помощи и страдают от последствий подпольных инъекций дома. «Важно помнить, что введение инородного вещества в половой член опасна и может привести к необратимым повреждениям», — заявила Миси.

Миси добавила, что укол у мошенников стоит около 100 долларов Соломоновых Островов (1,1 тысячи рублей), однако его последствия могут обойтись гораздо дороже — подобные манипуляции могут угрожать жизни пациента. SIPPA разослала по школам и другим учебным заведениям специальные обращения с разъяснением всех вероятных опасностей подобной практики.

Ранее сообщалось, что на суде в Великобритании подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений сознался, что отрезал другому мужчине пенис. 45-летний Мариус Густавсон по прозвищу «Евнуходел» увлекался экстремальной модификацией тела.

