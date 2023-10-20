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12:18, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Сообщение о не обеспеченном золотом цифровом рубле не подтвердилось

Информация о не обеспеченном золотом цифровом рубле не подтвердилась

Фото: Luke Southern / Unsplash

Информация о том, что цифровой рубль не обеспечен золотовалютными резервами, не получила подтверждения.

В соцсетях появились заявления, в которых говорится, что цифровой рубль — это третья форма валюты, которая ничем не обеспечена, в ближайшей перспективе превратится в единственную. Автор сообщения отмечает, что это единая валюта, которая принадлежит международному валютному фонду. «Единая валюта. Единого мирового правительства. Во главе с единым мировым "правителем". Скоро мы узнаем его имя, и мышеловочка захлопнется», — говорится в публикации.

Автор заявления также считает, что цифровая валюта отличается от безналичной тем, что безналичные деньги — это заработанные средства, которыми распоряжается человек, а цифровая валюта — это баллы, которые будет начислять ЦБ по своему усмотрению. В публикации ЦБ называют филиалом МВФ.

Подобные заявления связаны с популярными теориями заговора, которые неоднократно опровергались. Так, в апреле зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не подчиняется мировой «закулисе», это миф. «Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который, по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации», — объяснил он.

Банк России также давал разъяснения относительно введения цифрового рубля. Отмечалось, что это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. У рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Основатель и генеральный директор финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик сообщал, что в отличие от криптовалюты цифровой рубль эмитирует исключительно Центробанк. Он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Такие рубли будут храниться в специальных цифровых кошельках на платформе регулятора. Использование цифрового рубля будет добровольным, для физических лиц операции бесплатны.

Информация о том, что цифровой рубль не обеспечен золотовалютными резервами, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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