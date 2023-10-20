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11:02, 20 октября 2023Силовые структуры

Украинскому гранатометчику дали срок за убийство мирных жителей

Украинского гранатометчика заочно приговорили к 25 годам строгого режима

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли приговор 37-летнему украинскому гранатометчику 56-й отдельной мотопехотной бригады батальона «Хортица». Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, украинский военный в апреле 2022 года заметил возле своей боевой позиции, располагавшейся на Никольском проспекте в Мариуполе мужчину и женщину, пытавшихся выбраться из города. Он связался с командиром, после чего открыл по мирным жителям огонь. Гражданские скончались на месте от полученных ран. Суд заочно приговорил осужденного к 25 годам колонии строгого режима.

18 октября прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело украинского морпеха 34-летнего Руслана Шмидта, расстрелявшего жителя Мариуполя.

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      Владимир Седов
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