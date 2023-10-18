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20:27, 18 октября 2023Силовые структуры

Украинский морпех предстанет перед судом за расстрел жителя Мариуполя

Прокуратура ДНР передала в суд дело морпеха ВСУ об убийстве жителя Мариуполя

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело украинского морпеха 34-летнего Руслана Шмидта, расстрелявшего жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Техника Второй роты 503-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и 356 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

По версии следствия, Шмидт с 27 апреля по 2 мая 2022 года находился в Мариуполе с другими украинскими военнослужащими. На пересечении улицы Ломизова и переулка Цимлянского он заметил мужчину и по радиосвязи доложил о нем командиру, после чего ему был дан приказ о ликвидации. С расстояния 200 метров Шмидт расстрелял из автомата мариупольца, выпустив в него не менее 28 пуль. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Дело морпеха рассмотрит по существу Верховный суд ДНР.

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    Любовь Ширижик
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