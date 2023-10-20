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12:44, 20 октября 2023Россия

Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова

«Грозный-информ» сообщил о смерти Каримова, экс-пресс-секретаря Рамзана Кадырова

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова и помощник Ахмата Кадырова, умер на 74-м году жизни. Об этом сообщило агентство «Грозный-информ».

С 1997 по 2009 год он являлся собственным корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе, также сотрудничал с РИА Новости.

В 2009 году Каримова приняли в Союз писателей России. С июня 2000 года он занимал должность помощника первого президента Чечни.

Каримову в разное время вручали медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» и «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике».

В 2010-м он удостоился звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики».

Рамзан Кадыров пока не комментировал известие о бывшем пресс-секретаре.

В августе сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил орденом «Знак Почета» мать чеченского главы Аймани Кадырову.

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      Анна Щербакова
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