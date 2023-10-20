Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова
Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова и помощник Ахмата Кадырова, умер на 74-м году жизни. Об этом сообщило агентство «Грозный-информ».
С 1997 по 2009 год он являлся собственным корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе, также сотрудничал с РИА Новости.
В 2009 году Каримова приняли в Союз писателей России. С июня 2000 года он занимал должность помощника первого президента Чечни.
Каримову в разное время вручали медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» и «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике».
В 2010-м он удостоился звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики».
Рамзан Кадыров пока не комментировал известие о бывшем пресс-секретаре.
В августе сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил орденом «Знак Почета» мать чеченского главы Аймани Кадырову.