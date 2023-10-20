В Москве похитили первокурсницу экономического университета имени Плеханова

В Москве мужчина похитил жену-студентку, чтобы вернуть ее домой в Краснодар

В Москве похитили студентку экономического университета имени Плеханова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, женщина поступила на вечернее отделение и переехала из Краснодара в Москву. Вечером 3 октября она шла домой в арендованную на Рязанском проспекте квартиру. Однако двое мужчин схватили ее, затащили машину и повезли в неизвестном направлении. Родственники первокурсницы испугались, что она не выходит на связь, и обратились в полицию.

Правоохранители нашли потерпевшую через две недели в родном городе. Оказалось, что ее похитил муж. Он увез студентку домой, так как не хотел, чтобы она оставалась в столице. Совершил преступление он вместе со студентом магистратуры МГИМО, который также родился в Краснодаре.

Силовики освободили россиянку, и она смогла уехать обратно в Москву, а двух фигурантов задержали. Возбуждено дело по статье 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Мужчинам грозит до 12 лет колонии.

