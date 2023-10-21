В Госдуме объяснили идею ограничить выезд талантливым спортсменам за рубеж

Депутат Баталова назвала неправильным отъезд спортсменов, начавших карьеру в РФ

Со стороны спортсменов, которые делали первые шаги и начинали карьеру в России, неправильно уезжать выступать за рубеж. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова. Она объяснила идею ограничить талантливым спортсменам выезд за границу.

«Этих ребят с малых лет мы воспитываем, мы вкладываем деньги, мы их выращиваем, а они потом раз — и уезжают. Это же тоже неправильно. Когда с четырех-пяти лет этих ребят мы берем, они у нас вырастают на наших спортивных объектах, наши тренеры туда вкладываются, вкладываются все, а потом мы их теряем — это неправильно. Конечно, надо тут рассмотреть, что можно сделать, что, может быть, мы неправильно делаем, может, мы что-то недопонимаем, и это уже нужно понять», — сказала депутат.

Рима Баталова отметила, что будущие спортсмены «должны вырастать патриотами своей страны», и это нужно прививать с детства. Она также призвала «не впадать в крайности».

«Мы выслушаем все стороны этой проблематики — и детей, и родителей, и тренера, и руководителя. Как человек от спорта я понимаю, сколько денег мы тратим на наших детей, чтобы они выросли, чтобы они стали чемпионами. А потом они уезжают, забывая свою страну. Это же тоже неправильно. Я думаю, надо делать так, чтобы для них было честью выступать за сборную России, за это надо бороться», — объяснила парламентарий.

21 октября глава Министерства спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство вместе с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж. Он утверждает, что такие меры нужны для защиты интересов отечественного спорта.

19 октября президент России Владимир Путин призвал разобраться с переходами юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — заявил глава государства.

После начала специальной военной операции на территории Украины многие международные спортивные федерации приостановили членство России и запретили представителям страны выступать на соревнованиях. Спортсмены лишились возможности участвовать в том числе в олимпиадах. На этом фоне некоторые спортсмены начали менять спортивное гражданство. В сентябре их количество превышало сто человек.