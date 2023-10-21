Астафьев: ВСУ потеряли до 155 военных под Клещеевкой и Курдюмовкой

Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой, потери противника составили до 155 военных. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

Огневое поражение было нанесено по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки при поддержки артиллерии и авиации.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли три миномета 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

Ранее группировка российских войск «Юг» уничтожила до 50 украинских военнослужащих на донецком направлении и танк.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.