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05:16, 21 октября 2023Россия

Российские войска нанесли ВСУ огневое поражение на донецком направлении

Астафьев: ВСУ потеряли до 155 военных под Клещеевкой и Курдюмовкой

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой, потери противника составили до 155 военных. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

Огневое поражение было нанесено по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки при поддержки артиллерии и авиации.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли три миномета 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

Ранее группировка российских войск «Юг» уничтожила до 50 украинских военнослужащих на донецком направлении и танк.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Оружие России: на страже Родины
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