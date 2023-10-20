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05:50, 20 октября 2023Россия

Российские военные уничтожили танк ВСУ на донецком направлении

Группировка «Юг» уничтожила 50 солдат ВСУ и танк на донецком направлении

Фото: Stringer / Reutes

Группировка российских войск «Юг» уничтожила до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, артиллерия группировки нанесла огневое поражение блиндажам и опорным пунктам противника в районах Спорного и Белогоровки. В результате российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске и танк в Курдюмовке. Помимо этого в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены семь гаубиц в Александро-Шультино и Антоновке.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» отбили 11 атак ВСУ на купянском направлении. Также расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки.

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      Марина Совина
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