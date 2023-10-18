Российская артиллерия уничтожила кочующий украинский танк в Донбассе

Минобороны заявило об уничтожении бойцами ЦВО кочующего танка ВСУ в Донбасе

Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) с помощью артиллерии уничтожили на красно-лиманском направлении в Донбассе кочующий танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны России заявило РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, выезжающий с закрытой огневой позиции танк был обнаружен передовой разведгруппой ЦВО с помощью беспилотника, после чего российские войска нанесли по нему удар из гаубицы «Мста-Б».

«Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником», — сообщил собеседник агентства.

В Минобороны добавили, что за проявленную отвагу подразделения разведки и артиллерии ЦВО были представлены к государственным наградам.

Ранее стало известно, что экипаж российского танка под командованием бойца из Хасынского района Магаданской области Владимира Цацулина в одиночку уничтожил сразу несколько бронемашин ВСУ. Действия военных остановили попытку наступления украинских войск и обратили их в бегство. Кроме того, это позволило подразделениям российской группировки «Восток» отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ.