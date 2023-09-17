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07:12, 17 сентября 2023Россия

Российский боец в одиночку уничтожил несколько бронемашин ВСУ

Глава Магаданской области: танкист Цацулин уничтожил несколько бронемашин ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Экипаж танка под командованием бойца из Хасынского района Магаданской области Владимира Цацулина в одиночку уничтожил несколько бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщи губернатор Колымы Сергей Носов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что действия экипажа остановили попытку наступления украинских военных и обратили их в бегство. Кроме того, это позволило подразделениям российской группировки «Восток» отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ, подчеркнул Носов.

Глава Магаданской области отметил, что ранее за успехи в службе Цацулин был награжден Георгиевским крестом.

Ранее на видео попал бой танка-одиночки против колонны ВСУ из двух танков и пяти бронемашин. В результате всю украинскую технику удалось ликвидировать. Ролик был снят в первые дни контрнаступления ВСУ на запорожском направлении под Новодаровкой.

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    Марина Совина
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