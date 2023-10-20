МО РФ: российские военные отбили 11 атак ВСУ на купянском направлении

Российские военные отбили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

Собеседник агентства рассказал, что подразделения группировки отразили атаки штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки.

Отмечается, что общие потери украинских войск составили до 70 бойцов, а также один танк, БТР M113 и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Ранее сообщалось, что бойцы Центрального военного округа (ЦВО) с помощью артиллерии уничтожили на краснолиманском направлении в Донбассе кочующий танк ВСУ.