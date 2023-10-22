WP: сеть ресторанов McDonald’s подверглась вандализму из-за поддержки Израиля

Сеть американских ресторанов McDonald’s подверглась вандализму в ряде стран из-за поддержки Израиля и решения предоставлять израильским военным бесплатное питание. Об это сообщает газета The Washington Post.

Пропалестинские активисты напали на несколько отделений в Турции, Ливане и Египте. Кроме того, египетские блогеры призвали бойкотировать McDonald’s после объявленной позиции.

«В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, McDonald’s и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма», — отмечается в статье.

19 октября в США протестующие против боевых действий и кровопролития в секторе Газа ворвались в здание Конгресса. На демонстрацию собралось более десяти тысяч человек, около 500 из них было арестовано.

Акции в поддержку Палестины прошли по всему миру после того, как ХАМАС обвинило Израиль в ракетном ударе по больнице «Аль-Ахли» в Газе, несмотря на отсутствие однозначных доказательств причастности ЦАХАЛ к инциденту. В ряде стран демонстрантов разогнала полиция.