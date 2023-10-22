В Израиле раскритиковали ответственного за возвращение пленных генерала

Минобороны Израиля осудило ответственного за возврат пленных генерала в отставке

Бригадный генерал в отставке Галь Хирш, который был назначен уполномоченным по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля, стал часто подвергаться критике со стороны представителей Минобороны. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на источники.

«Чиновники заявляют, что Хирш не может эффективно выполнять свою роль или вносить какой-либо существенный вклад», — сообщает издание.

Также отмечается, что чиновники осудили ряд последних неоднозначных поступков генерала. В частности, речь идет о том, что Хирш оказался в центре первой фотографии первых возвращенных израильтян из плена ХАМАС. Кроме того, ранее он накричал на европейских послов за соглашения в Осло о заключенных 30 лет назад договоренностях, направленных на разрешение палестино-израильского конфликта.

Галь Хирш ушел в отставку в ноябре 2006 года. Свое решение он объяснил желанием оградить свою семью от нападок. Хирш подвергался резкой критике за свои действия на посту командующего дивизионом накануне и во время ливанской войны.

