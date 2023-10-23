Четырех человек с огнестрельными ранениями обнаружили в российском городе

СК: четыре тела с огнестрельными ранениями обнаружены в Мирном

Сотрудники полиции обнаружили двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями в Мирном Республики Якутия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Известно, что мужчин 1978 и 1981 года рождения и женщин 1986 и 1987 года рождения нашли на дачном участке. Их личности, а также мотивы совершения преступления устанавливаются.

Как сообщает источник «Ленты.ру», сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия гильзы от ружья 12 калибра и следы застолья.

Ранее были раскрыты подробности обнаружения трех россиян с огнестрельными ранениями в Якутии.