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08:23, 23 октября 2023Силовые структуры

Четырех человек с огнестрельными ранениями обнаружили в российском городе

СК: четыре тела с огнестрельными ранениями обнаружены в Мирном

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Сотрудники полиции обнаружили двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями в Мирном Республики Якутия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Известно, что мужчин 1978 и 1981 года рождения и женщин 1986 и 1987 года рождения нашли на дачном участке. Их личности, а также мотивы совершения преступления устанавливаются.

Как сообщает источник «Ленты.ру», сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия гильзы от ружья 12 калибра и следы застолья.

Ранее были раскрыты подробности обнаружения трех россиян с огнестрельными ранениями в Якутии.

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